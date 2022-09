Meierijstad en Bernheze doen volop mee aan Open Monumentendag, in Maashorst en Boekel is weinig te doen

UDEN/VEGHEL - Op verschillende plekken in de regio zijn dit weekend activiteiten in het kader van Open monumentendag. Vooral in Meierijstad en in de gemeente Bernheze staan de deuren van verschillende monumenten open voor het publiek. In Maashorst en Boekel is er weinig of niks te doen.

‘Duurzaamheid’ is het thema van de Open Monumentendag dit jaar. Geen gemakkelijk thema om op in te spelen, want duurzaamheid is lang niet altijd goed zichtbaar te maken. Bovendien is het duurzaam maken van monumenten bepaald geen sinecure. Vanwege de ouderdom en vaak beschermende en beperkende maatregelen, kun je monumenten niet zomaar even bedekken met zonnepanelen.

In Veghel is de Lambertuskerk aan de Markt zaterdag geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur. Om 10.30 en 13.30 uur wordt een rondleiding gegeven in de heemkamer van Heemkundekring Vehchele in het oude Raadhuis en er is ook een historische stadswandeling door het centrum van Veghel. In Zijtaart is zaterdag het dorpshuis open van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook kan er een bezoek worden gebracht aan het voormalige klooster en de tentoonstelling 150 jaar parochie Zijtaart.

Schatten in Eerde

In Eerde geeft tussen 11.00 uur en 16.00 uur uur de parochiekerk haar schatten prijs, en dat is misschien wel voor de laatste keer. Deze kerk, of ‘kleine kathedraal’, is 150 jaar oud en staat momenteel namelijk op de nominatie om tot school te worden omgebouwd.

In Uden is de recent gerestaureerde kapel van de Birgittenessen geopend. De Zusters Birgittenessen nodigen iedereen uit om het resultaat van de restauratie te bewonderen. De kapel is zondag 11 september open van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Monumenten rijk

De gemeente Bernheze is heel wat monumenten rijk en verschillende monumenten zetten tijden Open Monumentendag hun deuren open. Zo is de Abdij van Berne is Heeswijk-Dinther tussen 14.00 en 17.00 uur te bezichtigen. In de Bernekringzaal zal om 14.00 uur en om 16.00 uur een presentatie worden verzorgd door Rien de Visser. Om 15.00 uur geeft Gijs Verkuijlen van monumentenhuis Brabant een presentatie over duurzaamheid in relatie met monumentenzorg.

In de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther is tussen 10.00 en 17.00 uur een film te zien hoe duurzaam er vroeger geleefd werd. Kasteel Heeswijk laat zien hoe belangrijk water voor kastelen is. De Kilsdonkse Molen is op zondag geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. De molens draaien en de molenaars zijn aanwezig om bezoekers alles te vertellen over de werking van de molens.

Ook de molens in Vorstenbosch en Nistelrode zijn geopend. Bij de molen in Nistelrode kunnen kinderen oud-Hollandse spelletjes spelen. Dorsclub De Stofvreters is aanwezig met een standje en voor demonstraties. Bij voldoende wind draait molen Windlust in Vorstenbosch en wordt er gemalen.