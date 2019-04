Meierijstad gaat de eikenprocessierups te lijf

VEGHEL - Meierijstad zet dit jaar fors meer in op preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen. Dit omdat er vorig jaar op veel locaties in Nederland, en óók in Meierijstad, veel eikenprocessierupsen waren.

De rupsen hebben brandhaartjes, die voor veel overlast kunnen zorgen. Net als eerdere jaren laat de gemeente eikenbomen op risicolocaties met een biologisch middel bespuiten. Om de overlast dit jaar zo veel mogelijk te beperken zet de gemeente dit jaar fors meer in op deze preventieve bestrijding. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. In totaal worden in Meierijstad bijna 20.000 eikenbomen bespoten met een bomennevelspuit. Dit is ongeveer de helft van alle door de gemeente beheerde eiken.

Waarschijnlijk zal dit niet kunnen voorkomen dat er toch op sommige plekken problemen ontstaan. Dat gebeurt vanaf eind mei, als rupsen in processie langs de stammen kruipen. De gemeente stapt dan over op een ander middel, namelijk het wegzuigen of plukken van de rupsen. De rupsen zijn dan al een aantal keren verveld. Pas na de derde keer vervellen verschijnen de brandharen die voor problemen kunnen zorgen.