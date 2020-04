Meierijstad gaat dit jaar méér spuiten tegen de processierups

De gemeente zet een biologisch middel in, waarbij de larven dood gaan omdat ze de bladeren met dat middel eten. Nadeel is wel dat andere rupsenlarven óók doodgaan. Andere dieren zoals sluipwespen, kevers en vogels zijn niet gevoelig voor de bacterie. Vorig jaar werden zo 18.000 eikenbomen bespoten, met name op plekken waar de overlast het groot is. In totaal worden in Meierijstad bijna 24.000 eikenbomen preventief behandeld. Dat is ruim de helft van alle door de gemeente beheerde eiken en 25 procent meer dan in 2019. Het spuiten zal binnen een paar weken gebeuren.