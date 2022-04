Meierijstad gaat door met zon- en windenergie en gaat extra veel inspraakbijeenkomsten houden

Dinsdagavond was de aftrap met een digitale informatieavond over de energietransitie, waarin verteld werd hoe Meierijstad er voor staat en wat er nog gedaan moet worden om aan de doelstelling te voldoen om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Die avond werd niet heel goed bezocht, slechts 40 belangstellenden waren aanwezig, buiten de betrokken ambtenaren en adviseurs om.

Door meer bijeenkomsten te organiseren die heel gericht over één thema gaan, hoopt de gemeente dat mensen meer gaan meepraten. Want ze merkt dat er veel emoties loskomen als het gaat over zonnevelden en windmolens. In kleine groepen krijgen de mensen daarom de kans mee te denken over inpassing in het landschap, het mee kunnen profiteren van windmolens en zonneparken, welke andere vormen van energieopwekking mogelijk zijn en hoe je als burger goed bij plannen betrokken kunt worden. De gesprekken zijn niet gericht op specifieke locaties.

Dieper op het onderwerp in gaan in thematafels

Die zogenaamde thematafels staan in mei en juni gepland en zijn bedoeld voor kleinere groepen van zo'n 20 mensen. ,,Dat doen we om meer de diepte in te kunnen gaan", zegt Janine van Abelen van de gemeente Meierijstad. Op 24 mei is een startbijeenkomst. Aanmelden hiervoor kan vanaf vandaag op de website van de gemeente.

Bredere informatieavonden over windturbines en zonnepanelen

Op 10 en 16 mei zijn informatieavonden gepland voor grotere groepen. Deze gaan bijvoorbeeld over afstandsnormen bij windenergie en over de vier lopende projecten met zonnevelden. Over de stand van zaken en of er genoeg daken en wanden zijn in Meierijstad om ervoor te zorgen dat het landschap niet hoeft te worden opgeofferd. De actiegroep 'Handen af van Wijboschbroek’ bood al aan deze avonden in het centrum van de gemeente te houden: in Wijbosch of Eerde.

Tussen 25 juni en 3 juli gaat de gemeente de straat op tijdens de Week van de Energie. Van Abelen: ,,We zetten in op een zeer intensieve participatie. Ook met een website, een nieuwsbrief en dat soort zaken.”

Een nieuwe raad en coalitieakkoord, maar de plannen gaan door

De gemeente wil door met de plannen, ook al treedt er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college aan, zegt wethouder Harry van Rooijen. ,,We weten nog niet wat er in het nieuwe coalitieakkoord komt over energie, maar we kunnen nu eenmaal niet stil gaan zitten.”

Onderzoek naar windmolens gaat verder

Er liggen al plannen voor een aantal zonneparken, daar is in 2020 een zogeheten afwegingskader voor vastgesteld. Dat moet geactualiseerd worden. In die tijd was nog geen rekening gehouden met de huidige schaarste op het net bijvoorbeeld.

Ook is al gekeken naar eventuele mogelijkheden voor windturbines, maar daar moet nog een afwegingskader voor worden vastgesteld. Meierijstad is op dit moment bezig met het maken van een plan-mer (milieueffectrapportage) voor windenergie. ,,ook dit is echt op hoofdlijnen, het gaat niet in op concrete locaties en projecten", zegt Paul Janssen van onderzoeksbureau Pondera.