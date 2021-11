Meierijstad gaat statushouders veel meer bij de hand nemen: ‘Het werkt als je méér investeert in beginfase’

Woon-werkpro­ject in Reek-zuid: ‘Je woont met je gezin op een gerieflij­ke manier boven je werk’

LANDERD - Acht bedrijfspanden in twee blokken van vier, met acht eengezinswoningen erboven verrijzen momenteel aan de Radmakerstraat op bedrijventerrein Reek-zuid. Volgens de initiatiefnemers Three in One een ‘uniek project’ want op Funda niet te categoriseren. ,,Het is een huis, maar ook een bedrijfsruimte.”

