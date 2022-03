Meierijstad is de eerste 4.602 stemmen al aan het tellen

MEIERIJSTAD - Kliko's in de hoek, overal stembiljetten en een serene rust van mensen die geconcentreerd alles tellen. En hertellen want check en dubbelcheck is het motto hier in kasteel raadhuis Dommelrode in Sint-Oedenrode waar alle 4.062 ‘vroegstemmen’ worden geteld die op maandag en dinsdag al in Meierijstad zijn uitgebracht.

Op acht plekken in Meierijstad kon maandag en dinsdag al gestemd worden. ,,Die verzegelde stembussen zijn we elke avond met een busje gaan ophalen en stonden hier tot vanmorgen in een afgesloten ruimte", vertelt Ria Lathouwers van het team verkiezingen. Deze uitgebrachte stemmen worden woensdag overdag al geteld. De rest volgt vanavond na 21.00 uur als de stembureaus sluiten.

Vier ogen

De ongeveer vijftien tellers, een combi van vrijwilligers en ambtenaren, is verdeeld over twee grote lokalen. In beide ruimtes wordt stil en geconcentreerd gewerkt volgens een strikte procedure. Eerst worden alle biljetten gesorteerd op even of oneven, daarna verder uitgesplitst naar lijstnummer 1-3-5-7-9 en 2-4-6-8-10. Tot slot worden per lijst de stemmen geteld.

Twee keer zelfs want alles gebeurt in koppeltjes want vier ogen zien meer dan twee. Als de stemmen per lijst bekend zijn, volgt nog een telling op kandidaatsniveau en ook dat moet exact kloppen. Zo niet, dan wordt er net zo lang gezocht waar de fout zit.

Stembiljet beweegt

Het klinkt misschien omslachtig, erkent Lathouwers maar het is een perfect systeem. ,,Het stembiljet maakt de beweging, niet de teller", zegt ze. Vroeger liep iedereen een kleine avondvierdaagse om elk biljet op de juiste stapel te krijgen. ,,Dat is met dit systeem niet nodig", zegt Lathouwers.

Woensdagochtend zijn de eerste kliko's met biljetten geteld. In totaal gaat het om 4.602 stemmen, 6,8 procent van alle kiesgerechtigde inwoners van Meierijstad, die op maandag en dinsdag zijn uitgebracht. De tellers hebben op basis van wat er door hun handjes is gegaan natuurlijk al een voorzichtig idee welke partijen er goed of slecht scoren.

,,Maar dat zeggen we natuurlijk niet”, klinkt het beslist. Die eer is voorbehouden aan de burgemeester. Hij zal vanavond rond 21.30 uur op de verkiezingsavond in het Spectrum in Schijndel de voorlopige uitslag van alle vroegstemmers presenteren. Wellicht een eerste indicatie van hoe Meierijstad gekozen heeft.

Volledig scherm De stapel rechts is klaar voor een hertelling op kandidaatsniveau. © Hans van Alebeek