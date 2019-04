Meierijstad is eruit met vier gedupeerde sportclubs

Begin vorig jaar werd de nieuwe sportnota van de gemeente Meierijstad vastgesteld, waarbij de subsidies en de huurtarieven van sportclubs tussen de tussen de drie voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode worden gelijkgetrokken. De verschillen in de oude gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode bleken enorm. Met name buitensportclubs in Veghel bleken de dupe van die harmonisatie.

Er zijn afgelopen maanden een aantal maatwerkoplossingen bedacht voor vier gedupeerde clubs: SCMH Mariaheide, MHC Sint Oedenrode, RKSV Rhode en VMHC Geel Zwart. Oplossingen die de gemeente structureel 165.000 euro per jaar extra gaan kosten.

Geen huur, geen subsidie

Afgesproken is dat voetbalclub SCMH in Mariaheide de zelf gebouwde en gefinancierde, gloednieuwe accommodatie in eigendom houdt. De club krijgt 200.000 euro als compensatievergoeding voor de accommodatie. De club blijft zelf de accommodatie beheren, onderhouden en vervangen, zo is afgesproken. 200.000 euro lijkt veel geld, maar, zo verklaarde wethouder Coby van der Pas: ,,Ze betalen dan geen huur, maar ze krijgen ook geen subsidie.”

De andere clubs dragen hun accommodatie over aan de gemeente. RKSV Rhode bouwde net als SCMH in Mariaheide zelf een kleedaccommodatie. De club draagt haar accommodatie over aan de gemeente voor 275.000 euro.

Hockeyverenigingen MHC Sint Oedenrode en Geel Zwart uit Veghel hebben een hypotheek voor hun accommodaties. Bij MHC is het restantbedrag nog 172.000 euro, bij Geel-Zwart is dat 149.000 euro. De gemeente neemt de restschulden over. Beide clubs gaan per 1 juli huur betalen voor de sportvelden. De kleedaccommodatie van Geel Zwart wordt pas overgedragen als de accommodatie aan vervanging toe is. Tot die tijd betaalt Geel Zwart geen huur voor de kleedlokalen en zorgt de club zelf voor het groot onderhoud.

Tevreden én akkoord?

Op de vraag van Lambèr Gevers van Hart voor Schijndel of de clubs tevreden en akkoord zijn met deze maatwerkoplossingen, stelde wethouder Van der Pas: ,,Er is veel overleg geweest. Dat iedereen héél tevreden is, dat ga ik u niet zeggen. Dat iedereen akkoord is, wel.” Op de vraag of er nog 'lijken in de kast’ te verwachten zijn, stelde Van der Pas dat er zoveel overleg is geweest met álle sportclubs dat ze dat niet verwacht.