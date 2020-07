Meierijstad is met complex voor spoedzoekers in één keer klaar

Zonneboom in Schijndel, Rooi of Veghel? Geen kans

8 juli VEGHEL/SCHIJNDEL - Een zonneboom op de rotonde in Schijndel? Of windbomen langs de Udenseweg in Veghel of de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode? Het gaat er voorlopig niet van komen, want het gemeentebestuur van Meierijstad ziet de komst van energiebomen niet zitten.