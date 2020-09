Meierijstad lanceert nieuw spel op de Vlagheide; eerste escaperoute van Nederland

Zomerserie: Natuurlijk boeren Landerij VanTosse doet wat particulie­re boeren niet kunnen

31 augustus OSS - De Landerij VanTosse is een verhaal apart als je het hebt over natuurlijk boeren. Wat hier met het landschap is bereikt, is voor een particuliere boer niet gauw haalbaar. Het gebied Stelt-Elzen, aan de zuidrand van Oss en in de noordelijke schil van de Maashorst, is met subsidie van provincie en gemeente omgezet naar een kleinschalig voedsellandschap met cultuurhistorische waarden en veel biodiversiteit.