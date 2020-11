Meierijstad peilt behoefte aan extra bedrijfskavels

VEGHEL/SCHIJNDEL - Veel bedrijven in Meierijstad willen uitbreiden en/of verhuizen naar een plek waar méér mogelijk is, maar zien het aantal vrije kavels fors afnemen. Met een vragenlijst gaat de gemeente nu hun wensen in kaart brengen.

De laatste jaren is de verkoop van bedrijfskavels in Meierijstad snel gegaan. Zó snel, dat er nu nog maar weinig mogelijkheden zijn voor bedrijven om uit te breiden of zich nieuw te vestigen, aldus de gemeente. Ondernemers in midden- en kleinbedrijf, maar ook om bedrijven in een zwaardere milieucategorie en bedrijven in het buitengebied, die 'milieuruimte’ nodig hebben, trekken steeds vaker aan de bel.

Vragenlijst

Met een vragenlijst wil de gemeente nu achterhalen waar precies behoefte aan is. Alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Meierijstad en een aantal bedrijven in het buitengebied krijgen die vragenlijst deze week in de bus. Wethouder Jan Goijaarts: ,,Als je kijkt naar de totale gemeente Meierijstad, dan is de verkoop van bedrijfskavels de laatste tijd als een speer gegaan. We beschikken echt nog maar over een paar kavels. Voor meerdere kavels die nog vrij lijken, zijn er al geïnteresseerden in beeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het kavels op het Foodpark en voor vier kavels langs de Eerdsebaan, maar ook voor andere bedrijventerreinen.”

Luxeprobleem

Op basis van dat de uitkomsten kijkt de gemeente of er bijvoorbeeld een verkenning uitgevoerd kan worden naar nieuwe locaties voor zwaardere bedrijvigheid. Ook kunnen procedures voor uitbreiding van bestaande terreinen of voor geheel nieuwe bedrijventerreinen opgestart worden, zo laat de gemeente weten.

Wethouder Goijaarts: ,,We hopen dat de bedrijven in groten getale de vragenlijst invullen. Het helpt ons om plannen te maken, zodat we bedrijven niet teleur hoeven te stellen en het vestigingsklimaat in Meierijstad sterk blijft. Voor bedrijven die een kavel zoeken is de krapte niet fijn, maar wij als gemeente hebben natuurlijk eigenlijk een luxeprobleem. Er is meer vraag dan aanbod op dit moment. En dat geldt overigens ook voor omliggende gemeenten.”

Aantoonbare behoefte

Het Platform Ondernemers Meierijstad (POM) roept in haar nieuwsbrief leden op de enquête in te vullen: ,,Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsgrond is de gemeente gehouden aan afspraken in de regio en met de provincie. Zonder aantoonbare noodzaak en behoefte kunnen dan ook geen nieuwe bedrijfsgronden ontwikkeld worden voor lokale ondernemers in Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp en Veghel. Als er nu geen aantoonbare behoefte in beeld gebracht wordt, is de kans groot dat de komende 5 tot 10 jaar geen nieuwe bedrijfsgrond in Veghel ontwikkeld kan worden.”

Op de vraag of de kans bestaat dat bedrijven enkel uit voorzorg zullen invullen dat willen uitbreiden, stelt Goijaarts: ,,We laten het onderzoek door een extern bureau, Stec, uitvoeren. Die gaat expliciet in op de hardheid van uitbreidingsplannen die door bedrijven genoemd worden.”