Meierijstad plaatst welkomstbord in Uden. Foutje...

Jubileum bij bouwbe­drijf Van Der Heijden: Werknemer Jan van Lier 50 jaar in dienst.

6:30 Vijftig jaar actief in de bouw én bij hetzelfde bedrijf. Niet veel mensen kunnen dit zeggen, maar Jan van Lier is er een van. De 65-jarige bouwveteraan is al een halve eeuw in dienst bij Van Der Heijden in Schaijk. ,,Ik begon als metselaar en nu ben ik al 45 jaar uitvoerder.”