Meierijstad reikt boeren de hand

Miljonair moet rectifica­tie plaatsen met excuus aan zijn ex

17:55 VEGHEL - De Enschedese zakenman Gerard Sanderink moet zijn aantijgingen aan zijn ex-vriendin en ex-zakenpartner Brigitte van Egten rectificeren. Sanderink moet zowel in Tubantia, het Brabants Dagblad en in Quote een rectificatie plaatsen.