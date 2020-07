Meierijstad slikt verlies van twee ton en maakt sociale huur aan Hoogstraat Veghel mogelijk

Udens autobe­drijf slachtof­fer van oplichters: ‘Ze verkopen auto’s onder mijn naam’

21:21 UDEN - Oplichters bieden auto's in de verkoop aan namens Autoservice John van der Rijt in Uden om vervolgens een aanbetaling in eigen zak te steken. Directeur John van der Rijt heeft er flink de pest in. ,,Ze gooien mijn in 24 jaar opgebouwde goede naam te grabbel.”