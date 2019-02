Meierijstad vervangt deuren met chroom-6 in Veghel

KFC open op Foodcourt Uden, McDonald's volgt op 18 maart

26 februari UDEN - Na restaurant Subway is nu ook Kentuckty Fried Chicken (KFC) op het Foodcourt in Uden geopend. Dinsdag ging de zaak volgens planning open en was het meteen goed druk. 's Middags zaten er opvallend veel scholieren in het restaurant.