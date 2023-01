Meierijstad vraagt inwoners om zwerfafval te rapen

Een jaar lang vraagt de gemeente aandacht voor het probleem via posters in bushokjes, achter ramen en op publicatieborden. In het gemeentehuis en andere openbare gebouwen staan banners met teksten als ‘Samen houden we Meierijstad schoon’. Het is een lokale variant op een landelijke campagne die vorig jaar startte.

Het doel is mensen motiveren om niks op straat te gooien, maar vooral om iets wat al rondslingert op te pakken en in een afvalbak te gooien. Het is een opmerkelijk iets, stelde Van Burgsteden (VVD, milieu) bij het onthullen van een banner in het gemeentehuis te Veghel: ,,Net als hondenpoep staat zwerfafval altijd in de top drie van ergernissen. We ergeren ons er allemaal aan maar we veroorzaken dit ook zelf, met z'n allen.’’