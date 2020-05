Meierijstad wil leegstaande panden in centra vullen met lokale initiatieven

VOLOP Meierijstad is een project van de Gemeente Meierijstad in samenwerking met het centrummanagement in Meierijstad en VOLOP Brabant. Het project wordt ondersteund door de provincie Noord Brabant. Ook Oss, Den Bosch en Waalwijk doen al mee aan het project.

‘Verloedering wordt tegengegaan’

Volgens projectleider VOLOP Brabant, Maruja Gutierrez, creëert deze aanpak voordelen voor alle betrokken partijen: ,,Verloedering van panden wordt tegengegaan en unieke initiatieven krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. De centra krijgen hiermee verrassende initiatieven die zorgen voor activiteit en vernieuwing.”

Forse leegstand

De VOLOP initiatieven zijn geen traditionele winkelconcepten maar worden geïnitieerd door lokale initiatiefnemers. Wethouder Harry van Rooijen: ,,We staan in Meierijstad voor de uitdaging om onze centra toekomstbestendig te maken. Net als in andere middelgrote gemeenten kampen we met forse leegstand. De herstructurering van het centrum van Veghel vraagt om forse inkrimping van het centrum. In dat transitieproces kan een project zoals VOLOP voor nieuwe impulsen zorgen.”

Aantrekkelijk houden van centra

VOLOP Meierijstad brengt pandeigenaren en initiatiefnemers bij elkaar en zoekt gezamenlijk naar een overeenkomst waar alle partijen baat bij hebben. De initiatieven worden zorgvuldig geselecteerd. ,,Door de corona crisis en de gevolgen hiervan die een extra druk leggen op ons MKB is het voor de centra van Meierijstad van groot belang om juist nu te investeren in het aantrekkelijk houden van de centra en het verder terugdringen van leegstand. De initiatieven van Stichting Volop Meierijstad dragen hier zeker aan bij.”, aldus Dirk Lammers, centrummanager Veghel.

Inventarisatie