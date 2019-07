Meierijstad wil minder dure huizen in Veghel

VEGHEL - In Veghel zijn de afgelopen jaren te veel dure koopwoningen gebouwd. Dat sluit volgens de gemeente niet aan bij de vraag, want er is vooral een tekort aan goedkope koopwoningen en huurwoningen voor starters en senioren. Het college gaat de regie daarom strakker naar zich toe trekken.

Veghel moet een pas op de plaats doen als het gaat om de bouw van koopwoningen in het hogere segment, stelt het college van Meie-rijstad. ,,In Veghel is, uitzonderingen daargelaten, géén ruimte voor nieuwe plannen", stelt het college in een persbericht.

Als er gebouwd wordt, krijgt inbreiding (braakliggende grond bij bestaande bebouwing, red.) prioriteit boven locaties in het buitengebied. Bij grondeigenaren en projectontwikkelaars die geen duidelijkheid geven over langlopende dossiers of projecten, hakt de gemeente een knoop door.

,,Voor Veghel moet stevig bijgestuurd worden, omdat er gewoon téveel projecten zijn die bovendien deels niet het type woningen bevatten waaraan behoefte is", aldus de gemeente in een raadsinformatiebrief.

Geen ruimte

Als projectontwikkelaars alle ingediende plannen zouden realiseren, dan wordt in Veghel 130 procent van de woningbehoefte voor de komende tien jaar neergezet. ,,Zonder actief beleid keert in Veghel de wal het schip. En er is geen ruimte meer om woningbouw in te zetten voor bijvoorbeeld de noodzakelijke herstructureringen in het centrum."

Met deze bijstelling van de Woonvisie, die vorig jaar gemaakt is en loopt tot 2028, drukt de net aangetreden wethouder Rik Compagne (woningbouw) meteen zijn stempel op het gemeentelijk beleid.

Corporatie Area

Voor Veghel betekent dit de komende jaren dus minder projectbouw en minder dure koopwoningen. Ook woningcorporatie Area kijkt niet langer naar grootschalige projectbouw, maar naar locaties waar kleinschalige bouwprojecten gerealiseerd kunnen worden, zoals het Brabants Dagblad deze week berichtte.

In de Woonvisie staat dat er de komende tien jaar 3.940 woningen gebouwd moeten worden in de hele gemeente. Een kwart daarvan moet sociale huur zijn. De gemeente heeft alle plannen van grondeigenaren en projectontwikkelaars geïnventariseerd die bij de gemeente bekend zijn. Daaruit blijkt dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten; bouwers willen doorgaans lievere duurdere koopwoningen verkopen. Lege winkels en scholen en vrijkomende agrarische bebouwing zou ook voor het woningbouwprogramma ingezet moeten worden.

Eerder al maakte de gemeente een visie op wonen in de kleine kernen bekend. Nu doet zij dat voor de drie grote kernen.