Meike Boertjes grijpt naast eretitel Beste Bibliothecaris

Udenaar Tresor Shema ziet droom uitkomen: aanvaller opgeroepen voor nationaal team Rwanda

15:39 Uitkomen voor het nationale team is voor iedere voetballer een droom. Voor Tresor Shema (22) uit Uden is die droom uitgekomen: de aanvaller, die vorig jaar speelde voor Blauw Geel’38 maar tegenwoordig in België voetbalt, is opgeroepen voor het nationale team van Rwanda.