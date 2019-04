Menselijke resten gevonden bij werk aan N616 Erp; werkzaamheden aangepast verder

De Protestante kerk stond er van 1856 tot 1931. Een klein gebouw in neogotische stijl, waar zo'n tien Erpse gezinnen gebruik van maakten.De kerk is in 1931 gesloopt. Onder andere de notaris, zijn vrouw en twee zussen lagen ernaast begraven. Pas in 1972, bij de aanleg van de Julianasingel, zijn de graven geruimd en de lichamen overgebracht naar begraafplaats van de katholieke kerk aan de Ottenstraat, dat is sinds 1976 de gemeentelijke algemene begraafplaats. ,,We weten dat destijds niet álle graven zijn verplaatst.”