Mensen fietsen graag in coronatijd; routekaart Meierijstad komt op juiste moment

De uitreiking gebeurde na afloop van een samenkomst van het Platform Gastvrij Meierijstad bij camping Het Goeie Leven in Eerde. Het platform is in 2018 in het leven geroepen zodat recreatieondernemers elkaar beter konden leren kennen en nu zijn er zo'n 80 ondernemers uit de gemeente in vertegenwoordigd. Samen met de gemeente is de kaart ontwikkeld. En de timing, die is perfect, weet wethouder Coby van der Pas. ,,Kijk maar eens hoeveel mensen er nu gaan fietsen in deze coronatijd. Mensen hopen op meer vrijheid, willen de buitenlucht in, kunnen een terrasje pakken en in de toekomst hopelijk ook culturele evenementen bezoeken. Bovendien is het toeristisch seizoen begonnen. Dus de kaart komt precies op tijd.”