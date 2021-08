‘Menstruatiekastje’ gymnasium Bernheze zet Osse scholen aan het denken, Udense en Veghelse nog niet

Gymnasium Bernrode zorgt voor gratis menstrua­tie­pro­duc­ten: 'We willen het taboe doorbreken’

14 juli Wat is dat op het damestoilet van Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther? Een kast vol menstruatiemateriaal. Gratis. Om meisjes als dat nodig is, te allen tijde uit de brand te helpen. Zowel leerlingen als leraren zijn erg blij met het initiatief: ‘Ik hoop dat niemand zich meer schaamt om over het onderwerp te praten’.