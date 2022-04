Met 10.290 flitsen hoort paal in Erp wéér bij Brabantse top

Vier ton voor heel veel extra zorguren op scholen in Bernheze. ‘Alleen op deze manier kunnen we leerachter­stan­den wegwerken’

HEESCH - De gemeente Bernheze zet ruim vier ton in om kinderen met leerachterstanden en problemen te helpen. Want de invloed van corona laat diepe sporen na. Er was ook helemaal níks meer normaal: thuisonderwijs, niet uitgaan en geen bijbaan, terwijl sport als uitlaatklep óók niet mogelijk was.

