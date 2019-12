Met 100 man aan de kerstdis dankzij nieuwe bewoners Kloosterkwartier Veghel

Het is een van de eerste maatschappelijke initiatieven uit het nieuwe woongebied Kloosterkwartier, dat nog volop in aanbouw is. Als de wijk straks af is moet het bol staan van de sociale activiteiten in hartje Veghel, want dat wordt met het project Leefgoed beoogd. Zelf kunnen Vos en Van Doore er halverwege volgend jaar gaan wonen. ,,We leren met dit kerstdiner meteen onze nieuwe buurtgenoten goed kennen", zegt Ronald Vos.