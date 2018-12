Met 134 over een 50-kilometerweg: 350 snelheidsovertredingen in korte tijd op de Brabantweg in Volkel

Politie op scherp rond Erp vanwege mogelijk ‘Project X-feest’ in bossen

10:50 ERP - De politie is in Erp massaal op de been vanwege een mogelijk Project X-feest in de Goorse Bossen. ME-busjes rijden rond, auto's worden aangehouden en gecontroleerd en de Goordreef is afgesloten door de politie.