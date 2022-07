Met als hoofdpersoon Hendrik Verhees de cultuur-historie rond de Aa verkennen

HEESWIJK-DINTHER - De cultuur-historische waarde in het gebied langs de Aa vergroten en meer beleefbaar maken. Bijna alsof je een cultuur-historische roman leest, maar dan in een moderne vorm, bijvoorbeeld virtueel en met QR-codes. Dat is het doel van de nieuwe Stichting Brabantse Aa.

Casper Hoenderdos, Sabine Sleddens en Wim van der Heijden uit Heeswijk-Dinther hebben de stichting opgericht. Inmiddels heeft Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, eigenaar van landgoed Zwanenburg, zich bij hen aangesloten. Zij hopen Brabant-breed andere personen en organisaties, zoals heemkundekringen, bij het project te betrekken.

Langs de rivier de Aa, tussen de Peel en Den Bosch, hebben ten minste zeventien kastelen, vele landgoederen, watermolens en brouwerijen gestaan. Een aantal gebouwen of restanten ervan is er nog. Park Seldensate, de poort Assendelft bij Middelrode, Kasteel Heeswijk natuurlijk en Zwanenburg, maar ook Kasteel Helmond dat vroeger aan de Aa lag.

De rivier als handelsroute

Door de jaren heen zijn er vele opgravingen geweest. Dankzij heemkundekringen in de dorpen, archeologen en het waterschap is veel bekend over de rol die de rivier heeft gespeeld in de geschiedenis van de streek, bijvoorbeeld als handelsroute. Maar veel daarvan is niet (meer) zichtbaar. Daar wil de nieuwe stichting wat aan doen.

De oudst bekende uitgebreide kaart van de Meierij is uit 1797 van de hand van Hendrik Verhees, een cartograaf, politicus, architect, tekenaar, aquarellist en aannemer uit Boxtel. Hele zomers, zo fantaseert Casper Hoenderdos, ging Verhees op pad met schetsblok en potlood om het landschap vast te leggen. Dat deed hij natuurlijk niet alleen, maar in gezelschap van - het zou zo maar kunnen - Cornelia, die in een dagboek bijhield wat er zoal onderweg gebeurde. En als hij ’s avonds in het café een biertje dronk, ging hij in gesprek met lokale inwoners en vertelden ze hem verhalen over hun dorp.

Van Hendrik Verhees is slechts één afbeelding bekend. Het gaat om een silhouet dat werd gemaakt toen hij deel uitmaakte van de Nationale Vergadering en in Den Haag woonde. © Stichting Hendrik Verhees

Met de kaart als leidraad wil de stichting niet alleen Hendrik Verhees tot leven wekken, maar ook het landschap dat hij vastlegde en de verhalen die er rondgaan. Alles wat er was en wat er nu nog is bij elkaar brengen. Hoenderdos: ,,Allerlei verschillende partijen verbinden met één verhaal.’’ Met de middelen van nu zijn er interessante mogelijkheden. ,,Hoe mooi zou het zijn als je virtueel in een bootje de hele Aa af kunt varen en kunt zien hoe het vroeger was? Door het verleden levend te houden, kunnen we leren voor de toekomst.’’

Bij een rondje langs heemkundekringen proefden Hoenderdos en Van Bouwdijk Bastiaanse al veel enthousiasme voor hun ideeën. Zo ook bij de eerste contacten op bestuurlijk vlak. Ze gaan nu aan de slag om een projectplan te schrijven en fondsen te werven. ,,Dat zal wel even gaan duren, want we willen het professioneel aanpakken. De informatie moet kloppen en we willen topkwaliteit leveren.’’

Afbeelding van de oude Sint Lambertuskerk, middelpunt van Veghel met daartoe behorend Zijtaart, Mariaheide en Eerde, en het oude raadhuis. Getekend door landmeter Hendrik Verhees in 1791. © Heemkundekring Vehchele