Met deze plannen en ideeën hopen de 7 partijen in Bernheze uw stem te krijgen

CDA

'Samen zijn we Bernheze’ luidt het motto van het verkiezingsprogramma van CDA. In het verkiezingsprogramma staat per kern een eigen paragraaf. Een paar concrete voorstellen? De verkeersveiligheid op De Laar-Wijen in Nistelrode zou echt beter moeten, karakteristieke boerderijen mogen van het CDA opgesplitst worden, en het CDA vindt het een goed idee om in de Pas in Heesch kantoortuinen en werkplekken in te richten. Het CDA zit in Bernheze al jaren in de coalitie en laat trots weten wat er allemaal is bereikt, op het terrein van wonen, duurzaamheid, buitengebied, sociaal en cultureel, economie en dienstverlening.