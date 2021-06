Met een visnetje in Uden op jacht naar waterdieren

Vliegbasis Volkel zoekt personeel via li­ve-stream met kijkje in de keuken

10 juni VOLKEL - Vliegbasis Volkel gaat vrijdag 11 juni als laatste in de rij via een livestream op zoek naar personeel dat bij de Koninklijke Luchtmacht wil komen werken. Bij dit kijkje in de keuken worden onder meer de brandweer, beveiliging en afdeling gronduitrusting bezocht. Bezoekers kunnen dit via Instagram volgen en vragen stellen.