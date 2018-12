Met grote pupillen naar de politie slaan: werkstraf voor Udenaar na houseparty

Koninklij­ke onderschei­ding voor Hans Lakwijk

15:50 NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Hans Lakwijk uit Heeswijk-Dinther is woensdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Lakwijk kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Peter van Boekel van Bernheze tijdens een kerstconcert van Cohda Krek in De Nistel in Nistelrode.