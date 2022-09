Met het gouden jubileumfeest in aantocht heeft Zonnebloem Veghel weer iets om naar uit te kijken

VEGHEL - Ze zijn blij dat ze na 52 jaar eindelijk het 50-jarig bestaan van de Zonnebloem kunnen vieren. In coronatijd lagen de activiteiten voor de vrijwilligers en gasten van de afdeling Veghel-Eerde-Mariaheide-Zijtaart vrijwel stil. Maar met het gouden jubileumfeest op 1 oktober in het vooruitzicht is er weer iets om naar uit te kijken.

Het is niet zo dat er de afgelopen twee jaar geen aandacht is geweest voor de gasten van de Zonnebloem in Veghel en de kerkdorpen. ,,We hebben gasten bezocht om ze een hart onder de riem te steken, met een boek en een fruitmand en chocolade”, blikken voorzitter Gijs van de Bogert en Anja van de Staaij, bestuurslid bezoekwerk, terug op de afgelopen tijd. Maar er was ook droefenis bij de Zonnebloem door het overlijden van vijftien mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Zelf een kaas maken

Volledig scherm Voorzitter Gijs van den Bogert bekijkt het kaas maken bij de Ruurhoeve in Hoogeloon. © Franka Willems Het jubileumfeest kon in 2020 door dat virus niet doorgaan en momenteel komen de activiteiten weer langzaam op gang. In september was er een knutselbijeenkomst – het maken van een hyacint van vilt - en een groep ging zelfs op vakantie naar Hoogeloon. Met allerlei leuke uitstapjes, zoals kaas maken.

,,Deze vakantie wordt door een van de werkgroepen georganiseerd”, vervolgt Van den Bogert. ,,Er zijn nog meer werkgroepen zoals voor activiteiten, knutselen en een zonneritje. Daarbij maakt een vrijwilliger met gasten een autotochtje. Maandelijks is er bingo, een filmmiddag of een picknick. De jongeren hebben bedacht dat ze naar een kamelenmelkerij willen.”

Vaste vrijwilliger

Van de Bogert en Van de Staaij zijn er druk mee en ook Mieke, de echtgenote van Gijs, heeft diverse taken. En vele vrijwilligers helpen bij activiteiten. ,,Zo is er bij het knutselen en tijdens vakanties één vrijwilliger op één gast. Ze hebben toch vaak wat hulp nodig”, legt Anja van de Staaij uit. ,,Ik probeer ook vrijwilligers en gasten bij elkaar te brengen. Als het klikt dan doen ze regelmatig samen een spelletje of ze gaan het dorp in. Het mooiste is als elke gast een vaste vrijwilliger op bezoek krijgt.”

Lees verder onder de foto: Toekomstwens is een eigen ruimte

Volledig scherm De hoofdact op het feest van de Zonnebloem is zangeres Pearl ‘one woman band’. Zij zingt om te raken en vermaken. © Photosessions Venlo.

Zangeres Pearl vermaakt

Op het feest van zaterdag 1 oktober verwacht de Zonnebloem veertig vrijwilligers en vijfentachtig gasten. Mieke van den Bogert: ,,’s Morgens komen vrijwilligers bij elkaar en daarna doen ze een fototocht door het centrum en er is een lunch. ‘s Middags brengen ze gasten mee naar het Dorpshuis in Zijtaart.” Daar is vanaf 14.00 uur een feestelijk programma waarbij zangeres Pearl, een one woman band, optreedt. Er is nog een quiz, uiteraard over de Zonnebloem en er wordt afgesloten met een buffet voor alle gasten en vrijwilligers. ,,Voor dit feest is gespaard”, stelt de voorzitter. ,,Normaal gesproken betalen gasten de kostprijs voor een activiteit, maar nu niet.”

Op de vraag of ze als jubilaris nog wensen hebben reageert Van de Bogert enthousiast. ,,Oh ja. Een eigen ruimte bijvoorbeeld, waar we de rolstoelen van onze vereniging in kunnen opslaan en in de toekomst duofietsen.” En al zijn er zestig helpende handen op ruim tweehonderd gasten, ze hopen altijd op een uitbreiding van de vrijwilligers.