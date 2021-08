Met het overlijden van Ad Tiebosch (81) verliest UDI’19 een vrijwilliger zoals elke club er één wenst

Appartemen­ten­com­plex voor verstande­lijk beperkten gaat er komen, als het aan Bernheze ligt

5 augustus HEESWIJK-DINTHER - De gemeente Bernheze schuift de bezwaren van bewoners van de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther, over een nieuw te bouwen appartementencomplex, terzijde. In oktober moet er nog wel over besloten worden in de gemeenteraad.