Met hoge nood kun je straks wel in Schijndel, maar beter niet in Veghel terecht

MEIERIJSTAD - Wie in Schijndel plotseling in hoge nood verkeert, kan vanaf december terecht in een nieuw openbaar toilet in De Glazen Boerderij op de Markt. In Veghel heb je pech, met name als je ’s avonds naar de wc moet. Daar kan de gemeente maar geen geschikte plek vinden voor een openbaar toilet.