Met je neus in de Peelbodem

Een groot scherm in zijn atelier in Rotterdam toont beelden die zijn opgenomen in de Peel. Met vogelgeluiden als audio-ondersteuning waan je je ook daadwerkelijk in de Peel. Als even later opnames te zien en te horen zijn vanuit de Peelbodem, krijg je het idee dat je niet veel dieper in de Peel kunt komen. En dat in hartje Rotterdam. Oud-Deurnenaar Michiel van Bakel (53) werkt er aan een kunstproject met de Peelrandbreuk als thema. De geologische breuklijn loopt van Roermond richting Oss, dwars door het Peelgebied. De titel van de video-installatie is Onderland. ,,Het is nagenoeg klaar. Hoewel, de techniek hapert soms nog. Dat moet nog wel beter", vertelt Van Bakel.