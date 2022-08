Met ‘Koopvaart’ kun je voortaan aan twee kanten van de Veghelse haven in een hotel slapen

Die hekken bij de Patio in Veghel, moeten ze op slot of openblij­ven? En zijn ze nou lelijk of juist niet?

VEGHEL - Sinds een paar weken is woonhofje Patio in Veghel alleen nog bereikbaar via twee grote, zwarte toegangshekken. Heerlijk, wat meer privacy, vinden de bewoners. ‘Het lijkt zo wel een gevangenis’, vinden anderen.

