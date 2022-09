Met plezier de waterbak in tijdens warme Buffelrun

,,Daar zie ik eigenlijk wat tegenop, om zo dat water in te springen.” Anne van Hersel fluistert haar maatje toe dat ze ‘niet zo’n watermens’ is. Over een stoffig paadje lopen ze richting de natuurvijver. Daar staan op een vlonder drie trampolines klaar om de Buffelrunners het water in te lanceren. Veel tijd om na te denken is er niet. Ettelijke seconden later springt de Oirschotse met een luide gil het water in. Met een glimlach klautert ze op de kant. ,,Het was heerlijk. Dat koelt lekker af.” Over de run is ze kort: ,,Het is fucking vet!’. En weg is ze.