Met René Froger aan de lopende band voor de Voedselbank

Vorig jaar vulde Mars in Veghel 5500 voedselpakketten voor mensen die aangewezen zijn op de Voedselbank in in Brabant en Zeeland. Die actie was zo succesvol, dat het bedrijf dit jaar besloten heeft om het samen met Unilever opnieuw op te pakken, maar dan voor álle gezinnen in Nederland die naar de Voedselbank gaan. En dat zijn er 35.000. ,,Daar schrik je van, hè", zegt René Froger, als hij tussen het inpakken door even tijd maakt om wat over zijn werk voor de Voedselbank te vertellen. ,,Het is de enige bank waar je niet naar toe wilt. Toen Natasja en ik met ons gezin meededen het televisieprogramma ‘Effe geen cent te makken’ hebben we ervaren hoe moeilijk het is om echt met bijna niks rond te komen. Dat er zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben, dat gaat me aan het hart.”