Met sensor kan schoonmaker zien hoeveel tijd er nodig is voor schoon kantoor

Ook in het kantoor van de hoogste baas hangt er eentje. Tegen het plafond van de werkkamer van John van Hoof, sinds acht jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van CSU, is een kleine sensor te zien. Het apparaatje registreert hoe lang en met hoeveel mensen er van de ruimte gebruik wordt gemaakt. En dat is nuttige informatie die een medewerker van CSU op het tablet op de schoonmaakkar kan aflezen om vervolgens te bepalen in hoeverre er wel of geen intensieve schoonmaak vereist is.