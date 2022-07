Met youtuber Giel de Winter en cabaret betrekt dorpsraad Vorstenbosch inwoners over toekomst: ‘Je moet ze verleiden maar het werkt wel’

VORSTENBOSCH - Meer dan tevreden, trots zelfs is John Groen wanneer hij donderdag het eindrapport van de ‘Vorstenbosch sessies’ overhandigt aan wethouders Rien Wijdeven en Edwin Daandels. ,,Het hele dorp, van jong tot oud, heeft meegedacht over de toekomst van Vorstenbosch”, aldus de voorzitter van de dorpsraad.

Niet lukraak bestoken met tijdrovende enquêtes of een saaie bijeenkomst in een muffe gymzaal. Nee, de dorpsraad Vorstenbosch heeft de peiling bij dorpsgenoten grondig aangepakt. Wat vinden zij nou belangrijk voor de leefbaarheid van Vorstenbosch in de komende 10 jaar? Het antwoord op die vraag ophalen maar wel op een prikkelende manier, was het doel van de ‘Vorstenbosch sessies’ en als sluitstuk dan toch wel die enquête.

Quote Of vragen over gezond leven in een agrarische omgeving en het hebben van een dorpswin­kel John Groen, voorzitter van dorpsraad Vorstenbosch

,,De leidraad voor deze peiling waren de onderwerpen in de kadernota en structuurnota van gemeente Bernheze, onze belangrijkste gesprekspartner. Op die manier vormden we in de dorpsraad kerngroepen op specifieke thema's om gericht aan te sluiten op het toekomstplan van Bernheze”, vertelt Groen tijdens de presentatie van het eindrapport.

Passend wonen en een dorpswinkel

Niet verrassend past het nieuwe logo van de dorpsraad, dat door dorpsraadslid Lindy Bergmans wordt onthuld, bij de topscorende punten uit de drie ‘Vorstenbosch sessies’ voor de jongvolwassenen 18+, volwassenen en senioren 55+. ,,Op het logo staat een molen, de kerk en een huisje in een natuurrijke omgeving, omringd door het beekje de Leijgraaf. Dat is ook waar wij als dorpsraad voor staan.”

Groen bevestigt dat thema's als wonen, gezonde leefomgeving en genoeg dorpsvoorzieningen dé topscorende punten zijn uit het eindrapport. ,,Wonen zeker en niet alleen nieuwbouw voor de jeugd maar ook vernieuwende woonvormen voor senioren. Of vragen over gezond leven in een agrarische omgeving en het hebben van een dorpswinkel.”

Quote We hebben youtuber Giel de Winter, onze nieuwste inwoner van het dorp, zover gekregen om een muziekbin­go met ze te doen Lindy Bergmans, dorpsraadslid Vorstenbosch

Ludiek lokkertje

Ongeveer tweehonderd inwoners hebben de enquête ingevuld. Op tweeduizend inwoners is dat best veel en daar mag Vorstenbosch trots op zijn, vindt wethouder Edwin Daandels. ,, Tien procent van de respondenten zijn jongeren. Dat is echt knap. Dat halen wij zelfs bij de gemeente niet.”

Om dat te bereiken is ook flink uitgepakt. ,,We hebben youtuber Giel de Winter, onze nieuwste inwoner van het dorp, zover gekregen om een muziekbingo met ze te doen. Grappig genoeg kreeg hij de jongeren aan het discussiëren en dankzij hem hebben 20 jongeren de enquête ingevuld. Met cabaret zijn de volwassenen gelokt hetzelfde te doen. Je moet ze verleiden maar het werkt wel”, aldus Bergmans.

Schoolvoorbeeld voor Bernheze

Wethouder Rien Wijdeven vindt het resultaat een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie in Bernheze. ,,We gaan serieus kijken of we elementen voor de middellange en lange termijn kunnen toevoegen aan het bestuursakkoord.” En dát is ook de oproep die Groen namens Vorstenbosch doet aan de raad en het college.