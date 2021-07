Met zijn schokdempers pakten veel coureurs prijzen, zelf gaf Piet Kreeft ook het liefste ‘plankgas’

Hoe opa Jan begon met Victoria Mengvoe­ders en andere verhalen over de Zuid-Willems­vaart

15 juli VEGHEL - Verhalen van bewoners en werklieden aan de Zuid-Willemsvaart vormen de basis van de expositie ‘Dat Wat Blijft’ in het ruim van het schip Oostenwind. Vanaf vrijdag ligt het schip in Veghel en is in een van de zeven korte documentaires de geschiedenis van Victoria Mengvoeders te zien. Twee kleinkinderen vertellen over hun opa Jan.