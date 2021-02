Metamorfose én uitbreiding voor de Albert Heijn in Erp: meer vers en grotere bakkerij

,,We gaan veel meer vers aanbieden, er komen meer deli-waren en er komt een grote bakkerij-afdeling. De winkel wordt qua oppervlakte niet héél veel groter, maar door een logischer indeling en het toevoegen van een plank boven de huidige schappen, is het assortiment van de Albert Heijn in Erp straks dertig procent groter dan nu.”

Zelfscanners

Nieuw is ook dat klanten straks zelf hun boodschappen kunnen scannen en afrekenen. Volgens Berkvens was de winkel al een tijdje aan vernieuwing toe: ,,De Albert Heijn in Erp is veertien jaar oud en echt verouderd. Als alles volgens planning loopt, dan hebben we de vergunning in juni/juli binnen en zullen we eind september, begin oktober gaan verbouwen. De winkel is dan anderhalve week dicht.”