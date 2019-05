Meten is weten in Volkel, maar heeft het zin?

Wat houdt zo’n geluidsmeetnet rond Volkel precies in?

In totaal komen er in de verre regio rondom de vliegbasis Volkel zestien microfoons te staan. De eerste zes worden deze week geplaatst in Volkel, Mill, Odiliapeel, Veghel, Sint-Hubert en Wilbertoord. De rest volgt komende maanden. Samen vormen ze een systeem dat permanent het geluid registreert van de F-16's die vanaf Volkel starten of er landen. In Leeuwarden is het meetnet in november vorig jaar al in gebruik genomen. Ook daar komen zestien microfoons, de laatste exemplaren worden binnenkort geplaatst.