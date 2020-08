Meteoriet sloeg in 1840 flink gat in Udense grond, niemand dacht dat die uit ruimte kwam: ‘God gooit niet met stenen’

Het was prachtig weer, die 12e juni 1840 toen zeven turfstekers bij Het Staartje in Uden aan het werk waren. Ergens tussen 10 en 11 uur hoorden ze plots ‘zacht, van oogenblik tot oogenblik toenemend geschuifel, dat, na eenige secunden, met eenen zwaren slag of neerploffing eindigde'. Op nog geen vijf meter van boerenknecht Martinus van de Vondervoort, bijna op zijn klompen dus, sloeg een meteoriet in. De zwartgeblakerde steen, ruim zeven ons zwaar, sloeg een flink gat in de grond en was zo heet dat ie amper vastgepakt kon worden.