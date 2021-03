Middelbare scholen groeien tegen de stroom in: forse plussen Bernrode en Zwijsen College

Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther groeit behoorlijk, van 94 naar 105 nieuwe aanmeldingen. Dat is een toename van 10 procent. Rector Hans Relou van de school is opgetogen: ,,Wij doen het veel beter dan vorig jaar. Basis daarvan is denk ik dat wij goed onderwijs en goede begeleiding bieden, gekoppeld aan goede schoolresultaten. Daarnaast zijn wij een veilige en overzichtelijke school. Dat blijft mensen toch aanspreken. En dit jaar hebben wij behoorlijk ingezet op pr. Mensen weten wie we zijn en wat we doen.”