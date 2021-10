Miezer, grijzige grauwheid, én veel paddestoelen: het is herfst

Bovendien heeft deze zwam, in tegenstelling tot het onderkomen van Kabouter Spillebeen, een wit ringetje om zijn stam, dat los zit en op en neer geschoven kan worden. Bovendien is hij eetbaar, de Grote Parasolzwam smaakt volgens kenners naar hazelnoten. (Pas overigens wel op, er zijn ook parasolzwammen die wél giftig zijn; een vuistregel is dat ze nooit gegeten moeten worden als de parasol in doorsnede kleiner is dan 10 centimeter.) Bij het Lendersgat bij Vorstenbosch staat een hele collectie van deze reuzen. Ze houden minder van het dichte bos, en meer van grasland, of bermen.