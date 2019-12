’Migrantenhotel Heeswijk wordt broeinest van onrust’

Man heeft engeltje op zijn schouder en overleeft flinke botsing in Odiliapeel

10:24 UDEN - Op de Middenpeelweg ter hoogte van Odiliapeel is een automobilist zaterdagochtend wel heel goed weggekomen. De bestuurder verloor de macht over het stuur, kwam in de berm terecht en botste op een boom. Op wonderbaarlijke wijze hield de man er geen verwondingen aan over.