Migrantenwijk waar veel weerstand tegen is: nu plannen voor 15 in plaats van 10 jaar

Veghel nog steeds enthousi­ast over oud-burgemees­ter: ‘Ina is een echt tof wijf’

3 juli VEGHEL - Ook na haar vertrek in 2016 als burgemeester hield Ina Adema een warm contact met allerlei mensen en clubs uit Veghel. Zo was ze in september vorig jaar nog present bij de grote herdenking van Market Garden en afgelopen februari - als Ere Kuus - bij de carnavalsmis van de Kuussegatters. Ook op persoonlijk vlak bleef Veghel vanuit Lelystad in beeld.