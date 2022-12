Mijlpaal voor Volkel: 186 huizen erbij op Niemeskant

Nakaarten 2022: april Verkeers­ader N264 Uden-Haps ondergaat in 2023 flinke operatie: ‘Bereik­baar­heid Uden erg belangrijk’

UDEN - De verkeersader N264 zit bij Uden dikwijls verstopt, met name in de spits. Volgend jaar is de langverwachte operatie om daar wat aan te doen: drie rotondes worden weer kruispunt mét slimme verkeerslichten. Maar voordat de rest wordt aangepakt is het zeker 2027.

16 december