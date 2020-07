Milieudienst weigert mestfabriek Nistelrode hard aan te pakken

Man (89) uit Uden komt om het leven bij ongeluk in Venlo

12:18 UDEN/VENLO - Een 89-jarige man uit Uden is woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Venlo. Het ging mis op de Maasbreeseweg (N275) in de Limburgse stad. Een vrachtwagen en een bestelauto reden rond 17.00 uur tegen elkaar aan.