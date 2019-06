Milieustraten half zo druk nu betaald moet worden

BOEKEL Het aantal mensen dat afval komt brengen in Boekel en het Land van Cuijk is gehalveerd, nadat bij de (mini-)milieustraten en groenstraat sinds 1 augustus vorig jaar voor elke vorm van afval betaald moet worden. Dat brengt ook financiële gevolgen met zich mee. Wat die precies behelzen, is nog onduidelijk.

Deze feiten vermeldt de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) in een evaluatie van een klein jaar vernieuwing. Vóór de zomer van 2018 was behalve restafval zowat alles gratis. Uit de evaluatie blijkt dat bij de mini-milieustraten, ook bij die op het Boekelse bedrijventerrein, 56 procent minder mensen kwamen. Bij de (gemeenschappelijke) groenstraat in Haps daalde het aantal bezoekers met 49 procent en bij de naastgelegen milieustraat - zeg maar de hoofdvesting - was het 46 procent minder.

Quote Ook ons idee is dat er meer illegaal is gedumpt. Marius Tielemans, wethouder

Van het zogenoemde A-hout, dat makkelijk te recyclen is, is in de eerste vijf maanden na de invoering van de tarieven 75 procent minder aangeboden bij de milieustraten. Er werd daarnaast 48 procent minder tuinafval gebracht. In het rapport staat dat de financiële consequenties van de dalende bezoeken nog moeten worden uitgerekend. Er wordt wel al van uitgegaan dat de inkomsten een factor drie lager zijn dan begroot.

Groenafval

Dat het invoeren van (hogere) tarieven gevolgen had, was al duidelijk, maar nog niet in welke mate. Een kleine maand geleden werd daarom besloten dat het aanbieden van tuinafval weer gratis wordt per 1 augustus. De BCA houdt er rekening mee dat mensen dat voorlopig zullen laten liggen en dat pas weer na 1 augustus zullen aanbieden wanneer het gratis is. Dat wordt voor lief genomen.

Dumping