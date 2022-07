Miljoenen kroonkurken aan een ketting: Zijtaart in boek Guiness World Records

Histori­sche persfoto in de herhaling voor burgemees­ter Paul Rüpp

MAASHORST - Natuurlijk wist Paul Rüpp meteen wat de bedoeling was toen hem werd gevraagd om te poseren met een krant in de hand. Het is dan ook een iconische persfoto die in 1948 de wereld rond ging. President Harry S. Truman die triomfantelijk een krantenpagina omhoog houdt waarop in grote letters staat ‘Dewey defeats Truman’. Truman lacht breed want hij weet wel beter. Het is een dag na de verkiezingen en tegen alle verwachtingen in is hij nog steeds president van de VS.

1 juli