Miljonair Sanderink en ex opnieuw voor rechter, ex wil dat beschuldigingen stoppen

Als twee hoofdrolspelers in een soap, waarvan de afleveringen elkaar in snel tempo opvolgen zonder dat het eind in zicht is. Weer troffen ze elkaar voor de rechter: Gerard Sanderink, in het dagelijks leven eigenaar van miljoenenbedrijven als Centric en Strukton, en zijn ex-partner Brigitte van Egten. Nu in Amsterdam. Hoewel het verblijf ‘op de set’ deze keer voor de Twentse miljonair wel van erg korte duur was. Toen de rechter niet inging op zijn verzoek om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, besloot hij te vertrekken en het verloop van het kort geding buiten af te wachten.